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Акционерное общество «Рязаньгоргаз» отметило 70-летие
На торжественном мероприятии сотрудников предприятия отметили наградами от губернатора, мэрии Рязани, а также других органов власти.

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» отметило 70-летие.

В честь круглой даты состоялось торжественное мероприятие. На нем компанию поздравил заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.

«Сегодня компания — это 550 человек, которые знают и по-настоящему любят свое дело. А коллектив — это самое важное в любой организации. Благодарю вас за работу, за достижение высоких показателей. Благодаря вашей работе в Рязани четко и в срок выполняются все задачи, которые ставит „Газпром“, „Газпром межрегионгаз“, Правительство региона и администрация города Рязани. Желаю „Рязаньгоргаз“ уверенного развития и успехов в достижении всех поставленных задач!» — отметил в выступлении Ляпустин.

Сотрудников предприятия отметили наградами от губернатора Рязанской области, Рязанской областной Думы, Рязанской городской Думы, администрации Рязани. Также коллектив поздравили коллеги и партнеры.