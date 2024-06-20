За неделю от укусов клещей пострадали 109 рязанцев

В их числе 33 ребенка.

За неделю от укусов клещей пострадали 109 рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в больницы Рязанской области обратилось 109 человек, пострадавших от укусов клещей. В их числе 33 ребенка.

Чтобы избежать укуса клеща следует: