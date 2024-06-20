В Якутии участник ЧВК «Вагнер» избил женщину, из-за этого она потеряла ребенка

В Якутии участник ЧВК «Вагнер» избил женщину, из-за этого она потеряла ребенка. Из-под ареста мужчина вернулся на фронт. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В конце 2023 года местная жительница пережила побои. Врачи зафиксировали переломы ребра, пальцев рук, порезы, повреждения головы. Также она потеряла ребенка на большом сроке беременности.

В полиции отказались возбуждать дело, но после жалоб в прокуратуру возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Мужчину арестовали по делу о грабеже, но вскоре выпустили из СИЗО и отправили на фронт.