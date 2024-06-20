В Тюменской области водителя погрузчика зажало между поддоном и машиной

В Тюменском районе водителя погрузчика зажало между поддоном с кирпичами и машиной, начавшей произвольное движение. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на сайт Государственной инспекции труда Тюменской области.

Несчастный случай произошел 1 июня.

«Работник, управляя фронтальным погрузчиком, осуществлял разгрузку машины. Установив поддон с кирпичом на место складирования, водитель погрузчика сделал ход назад, затем вышел из кабины и подошел к поддонам, уложенным в два яруса. В этот момент погрузчик начал движение, в результате чего работник был зажат между поддонами и вилочным захватом погрузчика», — отметили в ведомстве.

Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Согласно расследованию, причиной ЧП стала плохая организация трудового процесса, при которой работодатель не обеспечил должный контроль за соблюдением норм охраны труда. Из-за нарушения трудового законодательства, организацию привлекли к административной ответственности.