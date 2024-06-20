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В Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотников ВСУ

В Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотников ВСУ. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Инцидент произошел рядом с селом Платоновка. Местные жители рассказали, что слышали звук мотора около 4 часов утра. Затем последовал гулкий взрыв — люди увидели пламя и столб дыма над местной нефтебазой. В ближайших домах вылетели стекла.

Губернатор Максим Егоров добавил, что произошло возгорание резервуара, поблизости обнаружили остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет, заявил глава региона.