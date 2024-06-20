В Скопине водитель сбил 8-летнюю девочку

Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

В Скопине водитель сбил 8-летнюю девочку. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

Авария произошла 19 июня, примерно в 15:00, вблизи дома № 13Г по улице Высоковольтная. По предварительной информации, 42-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Калина», совершил наезд на 8-летнюю девочку.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.