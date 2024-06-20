В Сасовском районе суд обязал хозяйку лошади возместить ущерб автомобилю

Женщина допустила нахождение животного в месте, где запрещен прогон домашнего скота.

В Сасовском районе суд обязал хозяйку лошади возместить ущерб автомобилю. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил ИД «Пресса».

Мужчина направил иск с требованием компенсировать вред, который был причинен его автомобилю в ДТП с лошадью.

Суд принял во внимание, что автолюбитель не нарушал правил дорожного движения. Хозяйка же животного допустила присутствие парнокопытного на проезжей части ночью в месте, где запрещен прогон домашнего скота.

Ответчика обязали удовлетворить требования автовладельца в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.