В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла бордель
В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла бордель. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Заведение с запрещенной деятельностью находилось на Невском проспекте, 88.
Среди задержанных девушки от 27 до 42 лет: три местных жительницы, четыре из регионов России и две иностранки. Им грозит административная ответственность.
Организовала нелегальную точку 51-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об организации занятия проституцией.