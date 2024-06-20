В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла бордель

В Санкт-Петербурге полиция штурмом взяла бордель. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Заведение с запрещенной деятельностью находилось на Невском проспекте, 88.

Среди задержанных девушки от 27 до 42 лет: три местных жительницы, четыре из регионов России и две иностранки. Им грозит административная ответственность.

Организовала нелегальную точку 51-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об организации занятия проституцией.