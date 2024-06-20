В Рязанской области возобновили льготную ипотеку для работников бюджетной и IT-сфер

Отмечается, что по этой региональной программе заемщики могут оформить кредит на жилье в новостройках на 2% ниже размера процентной ставки, установленной банком. Сумма кредита — до 6 млн рублей.

В Рязанской области возобновили льготную ипотеку для работников бюджетной и IT-сфер. Об этом сообщили в группе регионального минстроя в ВК.

Отмечается, что по этой региональной программе заемщики могут оформить кредит на жилье в новостройках на 2% ниже размера процентной ставки, установленной банком. Сумма кредита — до 6 млн рублей.