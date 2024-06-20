В Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл»

Проверки направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств и снижение количества ДТП.

В четверг, 20 июня, сотрудники ГАИ в Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Проверки направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств и снижение количества ДТП.

Госавтоинспекция региона напоминает любителям двухколесных транспортных средств: