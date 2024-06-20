В Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл»
Проверки направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств и снижение количества ДТП.
В четверг, 20 июня, сотрудники ГАИ в Рязанской области проведут рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Проверки направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств и снижение количества ДТП.
Госавтоинспекция региона напоминает любителям двухколесных транспортных средств:
- Всегда используйте защитную амуницию;
- Строго соблюдайте скоростные ограничения;
- Соблюдайте требования по регистрации транспорта;
- Своевременно проводите ТО мотоцикла;
- При движении всегда должен быть включен ближний свет фар;
- Запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения.