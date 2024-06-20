В Рязани задержали мужчину, который крал деньги у пенсионеров для покупки наркотиков

Уголовное дело направили в суд.

В Рязани задержали мужчину, который крал деньги у пенсионеров для покупки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в марте 2024 года мужчина около дома на улице Заречной встретил 71-летнюю женщину и сообщил ей, что занимается скупкой неисправной бытовой техники. Рязанка предложила ему выкупить старый телевизор и пригласила его в квартиру. Там мужчина украл 2200 рублей и скрылся.

В тот же день, проходя на улице Садовой, мужчина увидел 82-летнюю женщину, которая пыталась чистить около частного дома снег, и предложил ей свою помощь. Пенсионерка согласилась заплатить за работу 3 тысячи рублей и пригласила рязанца пройти в кухню дома. Там она достала банку, где хранились 130 тысяч рублей, и передала ему оговоренную сумму. После этого рецидивист попросил хозяйку принести ему лопату, и когда она вышла на улицу, забрал из оставшейся на столе банки 127 тысяч рублей.

Мужчину задержали. При личном досмотре у него нашли шприц и три свертка с синтетическим наркотиком общей массой более 3 граммов.

На основании ходатайства следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, и в настоящее время он находится в СИЗО.

Уголовное дело направили в суд.