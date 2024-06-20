В Рязани вручили повестки 11 иностранцам, которые недавно стали гражданами РФ

На торговых (в том числе, на 5-й оптовой базе) и строительных площадках проверили больше 30 иностранцев и натурализованных граждан России. 17 иностранцев заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

В Рязани вручили повестки 11 иностранцам, которые недавно стали гражданами РФ. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, еще 11 натурализованных иностранцев поставили на воинский учет в Рязани.

На торговых (в том числе, на 5-й оптовой базе) и строительных площадках проверили больше 30 иностранцев и натурализованных граждан России. 17 иностранцев заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Всего с начала года на воинский учет поставили больше тысячи натурализованных граждан. Больше 300 отправились служить по контракту.