В Рязани произошло ДТП у Центрального автовокзала, троллейбус перекрыл движение

На месте образовалась пробка.

В Рязани произошло ДТП у Центрального автовокзала, троллейбус перекрыл движение. Кадры в четверг, 20 июня, разместил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Электротранспорт врезался в отбойник, его развернуло, из-за чего оказались перекрыты три полосы Московского шоссе по направлению в центр.

О пострадавших неизвестно, подробности уточняются.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.