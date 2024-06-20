В Рязани произошло ДТП у Центрального автовокзала, троллейбус перекрыл движение
На месте образовалась пробка.
В Рязани произошло ДТП у Центрального автовокзала, троллейбус перекрыл движение. Кадры в четверг, 20 июня, разместил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Электротранспорт врезался в отбойник, его развернуло, из-за чего оказались перекрыты три полосы Московского шоссе по направлению в центр.
О пострадавших неизвестно, подробности уточняются.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.