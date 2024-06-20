В Рязани объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося урагана

По данным администрации, в Рязань ливень и сильный ветер может прийти ближе к 16 часам. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

В Рязани объявили режим повышенной готовности из-за надвигающегося урагана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, в Рязань ливень и сильный ветер может прийти ближе к 16 часам. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

Ранее в Подмосковье засняли смерчи. Из-за урагана пострадали 10 человек. Один мужчина погиб.