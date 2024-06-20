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В Рязани наградили представителей медицинских династий и профсоюзных активистов
Медработникам и активистам вручили нагрудные знаки и почетные грамоты.

В Рязани прошла встреча, посвященная награждению представителей медицинских династий и профсоюзных активистов нагрудными знаками и иными почетными наградами Профсоюза работников здравоохранения России.

«Династии — это символ преемственности, традиций и преданности профессии. Именно они, передавая свой опыт и знания из поколения в поколение, становятся опорой и гордостью отечественного здравоохранения», — отметила председатель областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова.

Благодарность присутствующим в зале выразила председатель областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова активистам, которые создают комфортные условия для работы медицинских работников и защищают их права.

В ходе церемонии представителям десяти медицинских династий вручили нагрудные знаки Профсоюза «За верность и служение медицине». Председателей первичных профсоюзных организаций Областной клинической больницы и Территориального фонда обязательного медицинского страхования удостоены нагрудных знаков за заслуги перед Профсоюзом и существенный вклад в защиту социально-трудовых прав и интересов работников здравоохранения. Профсоюзные активисты медицинских учреждений города и области награждены Почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и в связи с Днём медицинского работника.

«Это очень приятно, что отметили представителей медицинских династий. Никто из нас не видел себя серьёзно на другом поприще. Только медицина, только лечить, только помогать людям», — прокомментировала представитель медицинской династии с двухсотлетней историей Татьяна Филатова.

Для гостей выступили инструменталисты и вокалисты Рязанского медицинского университета имени И.П. Павлова.