Рязанских бизнесменов оштрафовали за изображение персонажей советских мультфильмов

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали иск к ООО «Правомед» и к ИП Игорю Б. о взыскании компенсации за изображение персонажей.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали иск к ООО «Правомед» и к ИП Игорю Б. о взыскании компенсации за изображение персонажей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

В документах указано, что «Союзмультфильм» заключил мировое соглашение с ООО «Правомед». Организация выплатит по 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение прав на персонажа «Паровозик из Ромашкова».

С предпринимателя суд решил взыскать в пользу «Союзмультфильма» по 10 тысяч рублей за изображение «Волка» и за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Ранее «Союзмультфильм» подал в суд на рязанских бизнесменов. Изначально они должны были выплатить по 50 тысяч рублей.

Кадр из мультфильма «Паровозик из Ромашкова».