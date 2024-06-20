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Рязанских бизнесменов оштрафовали за изображение персонажей советских мультфильмов
АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали иск к ООО «Правомед» и к ИП Игорю Б. о взыскании компенсации за изображение персонажей.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подали иск к ООО «Правомед» и к ИП Игорю Б. о взыскании компенсации за изображение персонажей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

В документах указано, что «Союзмультфильм» заключил мировое соглашение с ООО «Правомед». Организация выплатит по 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и за нарушение прав на персонажа «Паровозик из Ромашкова».

С предпринимателя суд решил взыскать в пользу «Союзмультфильма» по 10 тысяч рублей за изображение «Волка» и за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Ранее «Союзмультфильм» подал в суд на рязанских бизнесменов. Изначально они должны были выплатить по 50 тысяч рублей.

Кадр из мультфильма «Паровозик из Ромашкова».