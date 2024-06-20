В России хотят выпустить аналог «Пушкинской карты» для участников СВО

Концепцию должны разработать к 1 июля 2024 года.

В России хотят выпустить аналог «Пушкинской карты» для участников СВО. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили"Известия".

Концепция должна быть разработана к 1 июля 2024 года. Вопросы технической реализации планируется решить к 1 октября. Предполагается, что на первых этапах в программе будут фигурировать только федеральные учреждения культуры.

Эксперты положительно оценили разработку проекта, но отметили, что список его адресатов стоит расширить — например, на врачей, работающих в зоне спецоперации.