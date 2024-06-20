В Подмосковье мальчик гулял по карнизу 11 этажа

В Подмосковье мальчик гулял по карнизу 11 этажа. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Твардовского. Мать ребенка в этот момент спала в квартире. Мальчик вышел из открытого окна и ходил по откосу. Рядом с ним в проеме стояла сестра.

Пока одни очевидцы пытались уговорить мальчика зайти внутрь, другие ломились в квартиру. По словам местных, скорее всего, она была пьяна.

Все обошлось. Теперь семью проверяют органы опеки.