В Новомичуринске пропала 58-летняя Антонина Киселева
Женщина ушла из дома и не вернулась.
В Новомичуринске пропала 58-летняя Антонина Киселева. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Пронская газета».
Женщина 19 июня в 00:00 ушла из дома с документами и не вернулась.
Приметы: на вид примерно 55-60 лет, рост 160 см, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы прямые, темно-русые. Женщина страдает психическим расстройством.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщать по единому номеру 112 или 102.