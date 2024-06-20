В Новомичуринске пропала 58-летняя Антонина Киселева

Женщина ушла из дома и не вернулась.

В Новомичуринске пропала 58-летняя Антонина Киселева. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Пронская газета».

Женщина 19 июня в 00:00 ушла из дома с документами и не вернулась.

Приметы: на вид примерно 55-60 лет, рост 160 см, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы прямые, темно-русые. Женщина страдает психическим расстройством.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщать по единому номеру 112 или 102.