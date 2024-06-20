В Москве мигрант домогался до 15-летней девочки на детской площадке

В Москве мигрант домогался до 15-летней девочки на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, незнакомец пристал к 15-летней девочке на детской площадке. Перед этим мужчина предложил ей и ее несовершеннолетнему другу выпить алкоголь — дети отказались.

После этого он решил угостить мальчика шаурмой — дал ему 200 рублей и отправил в магазин. Когда подросток ушел, мужчина начал приставать к оставшейся наедине с ним девочке.

Он делал ей непристойные предложения, обещая денежное вознаграждение. Испуганная несовершеннолетняя позвонила другу и попросила его вернуться на детскую площадку. В этот момент педофил схватил девочку, оттянул ее штаны и попытался дотронуться до интимного места.

Мужчину задержали — им оказался 44-летний уроженец республики Таджикистан.