В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения для ВСУ, все объекты поражены.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Ежедневная сводка появилась в официальном Telegram-канале министерства.
Отмечается, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения для ВСУ, все объекты поражены.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2165 человек.
Средства ПВО РФ за сутки сбили 74 украинских БПЛА и 21 снаряд РСЗО HIMARS.