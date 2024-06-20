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В Касимове пенсионер сбил подростка на пешеходном переходе
Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь.

В Касимове пенсионер сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в группе «Касимов Медиа» ВКонтакте.

ДТП случилось примерно в 07:15 на улице Московской около дома № 53.

По предварительным данным 74-летний водитель за рулем NISSAN X-Trail совершил наезд на несовершеннолетнего в возрасте 16 лет, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавший обращался за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.