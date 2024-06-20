В Центробанке заявили, что могут существенно повысить ключевую ставку в июле

Такое решение примут, если банк получит убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике.

В Центробанке заявили, что могут существенно повысить ключевую ставку в июле. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Центробанк России может существенно повысить ключевую ставку в июле.

Такое решение примут, если банк получит убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки до 18%. Напомним, сейчас она составляет 16%.