В центре Рязани снова отключили свет
Бригады осуществляют восстановительные работы. Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.
В центре Рязани снова отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях. Света нет на улицах:
- Соборной;
- Право-Лыбедской;
- Почтовой;
- Павлова;
- Маяковского;
- Первомайском проспекте;
- Пожалостина;
- Кудрявцева;
- Высоковольтной;
- Чкалова;
- Весенней.
Бригады осуществляют восстановительные работы. Электричество восстановят в течение четырех часов с момента отключения.
Ранее без света остались жители Канищева.