Умер продюсер фильмов Рязанова Леонид Биц

Ему было 70 лет.

Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Биц в 1984 году окончил экономический факультет ВГИК. В кинематографе — с 1971 года. Работал на студии «Мосфильм» помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. Как продюсер Биц работал с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов («Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты», «Ключ от спальни»), Владимир Грамматиков («Привет от Чарли-трубача»), Александр Пороховщиков («Удар Лотоса» и «Удар Лотоса 2»), Валерий Фокин («Превращение»), Сергей Тарасов («За белым облаком»). Как режиссер Биц снял фильмы «Золото», «И я там был».