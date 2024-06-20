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Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд
Ему было 88 лет.

Умер канадский актер Дональд Сазерленд. Об этом в соцсети X рассказал его сын Кифер Сазерленд.

«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — указано в заявлении родственника актера.

Дональд Сазерленд родился в Канаде и начал свою актерскую карьеру в 1963 году. Самыми известными работами актера являются роли в фильмах «Голодные игры», «Гордость и предубеждение», «А теперь не смотри», «Лучшее предложение» и другими.