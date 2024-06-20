Рязанский девелопер выступил на главном форуме недвижимости России

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» принял участие в круглом столе форума недвижимости «Движение» на тему «Молодежь и город: новая реальность». Главными спикерами сессии выступили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — Стасишин Никита Евгеньевич, а также первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ — Кошелев Владимир Алексеевич.

Главным вектором мероприятия стало обсуждение причин миграции молодежи из малых в крупные города страны, а также пути решения этой проблемы. Молодые специалисты чаще всего покидают регионы России по причине недостаточно комфортной и современной городской среды — отсутствия достаточного количества инфраструктурных объектов.

«Мы постоянно совершенствуемся и изучаем лучший опыт в строительстве жилых домов и благоустройстве, работая со специалистами, готовыми сделать уникальный и осмысленный продукт. Но не менее важным направлением для нас остается и создание комфортной городской среды с целью ее изменения в лучшую сторону. Рязань, где идет строительство наших проектов, активно двигается в сторону звания архитектурной столицы России. Власти города поддерживают формирование городской среды, продолжая заниматься благоустройством — например, одним из важных проектов стали работы на Лыбедском бульваре», — прокомментировал Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит современные жилые комплексы и комфортную среду.