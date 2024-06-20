Рязанцев пригласили на областную выставку охотничьих собак
Гости смогут выбрать себе питомца и посмотреть на участников.
Рязанских заводчиков охотничьих собак, владельцев и любителей животных пригласили на выставку.
Гости смогут найти новые знакомства по интересам и выбрать себе питомца. Расписание выставки:
- 8.30 — начало регистрации;
- 10:00 — открытие;
- 10.30 — начало рингов.
Событие состоится в Рязани 6 июля по адресу: стадион РГАТУ им П.А. Костычева (ул. Костычева, 1) (вход с улицы Крупской).
Подробности по телефону:
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