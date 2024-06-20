Рязанцев предупредили о начале ремонта дороги на улице Крупской

По данным мэрии, работы начнутся в ночь на 21 июня.

Рязанцев предупредили о начале ремонта дороги на улице Крупской. Об этом сообщила горадминистрация.

По данным ведомства, работы начнутся в ночь на 21 июня. Уточняется, что запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на участке от пересечения с улице Западной до пересечения с улицей Юбилейной.

Согласно условиям контракта, срок завершения — конец сентября.

Мэрия попросила не оставлять вдоль дороги по улице Крупской припаркованный транспорт.