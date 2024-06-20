Рособрнадзор проверит мигрантов на знание русского языка
При отсутствии у иностранца с сертификатом минимальных речевых знаний, в организацию, которая выдала документ, нанесут внеплановый визит.
Рособрнадзор проверит мигрантов на знание русского языка. Информация следует из приказа службы, ее публикует РИА Новости.
Если факт незнания русского иностранцем с действующим сертификатом подтверждается, то пройдет внеплановая согласованная с Генпрокуратурой проверка в организации, которая выдала этот документ.