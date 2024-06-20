При обстреле украинскими войсками Макеевки пострадала женщина

При обстреле украинскими войсками Макеевки пострадала женщина. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Населенный пункт Макеевка (Советский район): по переулку Школьному пострадала женщина 1987 года рождения», — указано в заявлении.

Также сообщается, что вражеские снаряды повредили школу № 17 и несколько частных домов на улице Леси Украинки.