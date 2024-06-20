Полиция раскрыла кражу 21 тысячи рублей у скопинского пенсионера

Возбуждено уголовное дело.

Полиция раскрыла кражу 21 тысячи рублей у скопинского пенсионера. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Житель села Лопатино рассказал, что заметил пропажу части сбережений с банковского счета. При этом уведомлений о попытках несанкционированного доступа к нему не поступало.

Оперативники проанализировали историю операций с банковским счетом заявителя и выяснили, что деньги были переведены разным получателям. Пенсионер уверял, что этих операций не совершал.

Правоохранители установили, что действия были совершены с телефона супруги. Оказалось, что жена пенсионера несколько месяцев назад умерла.

Выяснилось, что телефон умершей попал в руки ее сына — жителя Скопина. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, 36-летний мужчина получил в наследство телефон матери и случайно узнал, что ее смартфон может управлять содержимым банковского счета пенсионера. Фигурант начал небольшими суммами переводить средства на счета приятелей, а потом забирал у них деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.