Полицейские задержали онаниста, которого заметили возле рязанского ЦПКиО
Его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Мужчине грозит или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Полицейские задержали онаниста, которого заметили возле рязанского ЦПКиО. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
42-летнего рязанца доставили в отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани.
Его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Мужчине грозит или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ранее появилось видео с места.