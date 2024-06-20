Опубликован прогноз погоды на 21 июня в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью составит +10, +15 градусов, днем +19, +24 градуса.

Опубликован прогноз погоды на 21 июня в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

21 июня в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза. В отдельных районах выпадет град. Днем местами возможен кратковременный дождь.

Ветер западный, с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем местами порывы 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +10, +15 градусов, днем +19, +24 градуса.