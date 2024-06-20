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На Рязанском приборном заводе провели фотоквест, посвященный Году семьи

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в организованном Молодежным центром предприятия тематическом фотоквесте, посвященном Году семьи в России.

Конкурс проходил в два этапа. В рамках первого тура участники должны были побывать на 21 объекте, обозначенном цифрой на карте Рязани, чтобы верно разгадать зашифрованное задание. В радиусе каждого контрольного пункта расположен старинный дом с резным деревянным декором. Конкурсантам были даны фотографии различных элементов такого декора, к каждому фото относилась определенная буква. Обойдя все локации и найдя все детали домов, заводчане должны были сопоставить буквы с цифрами в заготовленной таблице и разгадать зашифрованную фразу, связанную с Годом семьи.

Полученный результат нужно было сообщить организаторам, и в случае правильного ответа участнику высылалось второе задание. Это факты об известном человеке, проживавшем в Рязани. Догадавшись, о ком идет речь, нужно было вычислить его дом и сделать фото себя на фоне здания.

По итогам мероприятия все заводчане, успешно справившиеся с двумя заданиями, получили призы, а генератор случайных чисел определил тройку суперпобедителей.

«Фотоквест становится уже традиционным и ежегодным конкурсом. В этом году он позволил по-новому взглянуть на привычные городские пейзажи, прогуляться по любимому городу вместе с семьей, полюбоваться архитектурой старинных домов. Ведь каждый из них по-своему уникален и неповторим. Подобные мероприятия сплачивают семьи, вносят разнообразие в привычный досуг, наполняют эмоциями и вдохновением», — отметил председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Василий Муранов.

Своими впечатлениями поделилась участница фотоквеста Анастасия Симкина: «Хочу сказать огромное спасибо за организацию такого интересного квеста. Прошли по контрольным точкам в выходной день. Детям было интересно посмотреть на колоритные домики. Погода располагала, и прогулка получилась очень удачной».

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.