Малков заявил, что на 3-м Борковском карьере появится набережная

По словам губернатора, на карьере планируют создать полноценную набережную, современные зоны отдыха, новые пляжи, пешеходные и велосипедные дорожки. Будущую набережную хотят связать с маршрутом «Рязань пешеходная».

Малков заявил, что на 3-м Борковском карьере появится набережная. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

По словам губернатора, на карьере планируют создать полноценную набережную, современные зоны отдыха, новые пляжи, пешеходные и велосипедные дорожки. Будущую набережную хотят связать с маршрутом «Рязань пешеходная».

Благоустройство карьера станет частью проекта комплексного развития территорий в Борках, где будет выстроена социальная и транспортная инфраструктура для всего микрорайона.

«Пообщался со спортсменами, которые развивают вейкбординг — сочетание воднолыжного слалома, акробатики и прыжков на доске. Классный молодой спорт, попробовать свои силы могут даже дети. В Рязани у вейкбордистов две базы — на Ореховом озере и на Борковском карьере. Для развития вейкбординга в регионе ребята хотят обустроить площадку на карьере. Сделать место для отдыха, пригласить художников, чтобы украсить муралом стену под мостом рядом с площадкой. Обязательно поддержим спортсменов, уверен — получится интересно. Чем больше таких мест и активностей, тем лучше для региона. Главное, что есть энтузиасты, готовые их развивать», — написал Малков.