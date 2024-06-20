Исполняющим обязанности директора РГРЭС назначили саратовца Билютина

Он перешел на работу на предприятие в конце 2023 года.

Исполняющим обязанности директора РГРЭС назначили Константина Билютина. Об этом сообщило издание «Вид Сбоку».

Уточняется, что Билютин — выходец из Саратова. Там он работал в прокуратуре. С 2019 по декабрь 2021 года Билютин возглавлял управление по эксплуатации зданий Федеральной службы государственной статистики.

В конце 2023 года он перешел на работу в РГРЭС на должность заместителя директора по общим вопросам. В должности руководителя числится с 19 июня.

Ранее предприятием руководил Дмитрий Чернуха.