Инвестор: глэмпинг в Солотче появится в 2029 году

Компания разъяснила детали появления комплекса.

Инвестор проекта глэмпинга в Солотче разъяснил детали строительства комплекса. Информацию опубликовали представители «Экологического рязанского альянса».

По информации инвестора, землю передали для развития внутреннего туризма региона, в этом случае Солотчи. Согласно тезисам представителей компании, капитальные строения запрещены соглашением, вырубка здоровых сосен запрещена соглашением. Парк благоустроят дорожками и всем необходимым для отдыха. Глэмпинг по плану развития предусматривается только с 2029 года при нехватки места, связанного с увеличением туристического потока. В соглашении прописано, что парк будет бесплатно открыт для посетителей 14 часов в сутки прописан в соглашении, а ночью закрыт.

Напомним, в Солотче на участке леса появится гостиничный комплекс. Инвестор опубликовал его проект и пообещал сохранить «уникальную природу мещерского края». 19 июня в Солотче прошел сход жителей за отмену строительства глэмпинга.