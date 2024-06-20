Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
26°
Птн, 21
21°
Сбт, 22
21°
ЦБ USD 85.42 2.79 21/06
ЦБ EUR 91.45 2.36 21/06
Нал. USD 78.00 / 150.00 20/06 19:20
Нал. EUR 84.00 / 155.00 20/06 19:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
3 852
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
6 262
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
10 111
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
11 166
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Инвестор: глэмпинг в Солотче появится в 2029 году
Компания разъяснила детали появления комплекса.

Инвестор проекта глэмпинга в Солотче разъяснил детали строительства комплекса. Информацию опубликовали представители «Экологического рязанского альянса».

По информации инвестора, землю передали для развития внутреннего туризма региона, в этом случае Солотчи. Согласно тезисам представителей компании, капитальные строения запрещены соглашением, вырубка здоровых сосен запрещена соглашением. Парк благоустроят дорожками и всем необходимым для отдыха. Глэмпинг по плану развития предусматривается только с 2029 года при нехватки места, связанного с увеличением туристического потока. В соглашении прописано, что парк будет бесплатно открыт для посетителей 14 часов в сутки прописан в соглашении, а ночью закрыт.

Напомним, в Солотче на участке леса появится гостиничный комплекс. Инвестор опубликовал его проект и пообещал сохранить «уникальную природу мещерского края». 19 июня в Солотче прошел сход жителей за отмену строительства глэмпинга.