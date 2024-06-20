Госдума в первом чтении поддержала расширение прогрессивной шкалы НДФЛ

Она составит от 13 до 22%.

Госдума в первом чтении поддержала расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей ставка налога останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до пяти миллионов рублей она увеличится до 15%, от пяти до 20 миллионов — 18%, свыше 50 миллионов рублей — 22%.

При этом повышенный налог будет взыматься только с превышения порогов. Изменения не коснутся выплат участникам спецоперации.