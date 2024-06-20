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ERA Group стала победителем конкурса ТПП «Золотой Меркурий»
Компания — один из крупнейших производителей оборудования для вентиляции.

В понедельник, 17 июня, в Москве в Центре международной торговли прошло награждение победителей конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2023 год. Рязанский производитель вентиляционного оборудования ERA Group стал победителем в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции».

Конкурс среди малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой России при поддержке Госдумы и Совета Федерации. В этом году на региональный этап конкурса поступило более 1200 заявок от предпринимателей, на федеральный этап — свыше 400 заявок от 75 региональных ТПП.

«Более 25 лет ERA Group производит вентиляционное оборудование: мы начинали с небольшой семейной компании, сегодня же выпускаем более 3000 наименований продукции, которые поставляем более чем в 60 стран мира. Диплом лауреата конкурса „Золотой Меркурий“ — дополнительный стимул не останавливаться на достигнутом, воплощать в жизнь новые идеи», — отметил генеральный директор ERA Group Станислав Пронькин.

Впервые церемония награждения лауреатов премии «Золотой Меркурий» по результатам 2003 года состоялась в Москве в 2004 году. Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный. Лауреаты и победители конкурса стали обладателями дипломов ТПП РФ, эксклюзивных статуэток «Золотой Меркурий» и памятных медалей, изготовленных по авторским эскизам народного художника России Владимира Суровцева.

ERA Group — один из крупнейших производителей оборудования для вентиляции. Компания была основана в 1997 году. Помимо головного офиса в Рязани действуют филиалы со складами в Ростове-на-Дону и Казани.

Под брендами ERA, DICITI, EVECS, AURAMAX и ERA PRO компания выпускает более 3000 наименований продукции: бытовые и коммерческие вентиляторы, воздухораспределители, воздуховоды, фасонные элементы, ревизионные люки и многое другое. Площадь производства превышает 22 тыс. кв. м, площадь складов — более 19 тыс. кв. м.