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Для рязанских туристов стал доступен волжский аудиогид от МТС

Аналитики МТС Travel выяснили, что Рязанская область входит в число регионов-лидеров по увеличению турпотока за год в Ярославскую область. Рост составил 60 процентов. Для любителей речного туризма МТС запустила бесплатный аудиоспектакль «Волжские истории: Рыбинск», который включает 24 локации по ходу экскурсионного маршрута.

Рыбинск — старинный торговый город. Во время прогулки по реке с аудиогидом «Волжские истории: Рыбинск» рязанцы узнают, как жили бурлаки и чем они занимались, наблюдают архитектуру города с воды и погружаются в эпоху XIX века, а также изучают историю создания Рыбинского водохранилища и затопленного города Молога.

Маршрут включает путешествие по Рыбинскому морю. Так местные жители называют Рыбинское водохранилище — самый большой искусственный водоем в Европе, который действительно похож на море своей круглой формой.

Цифровой аудиогид озвучил актер рыбинского театра Владимир Калюкин, текст к нему написала краевед Ольга Тишинова.

Аудиоспектакль доступен абонентам любых операторов в приложении МТС Live.

«МТС помогает развивать туризм во всех регионах России с помощью цифровых сервисов, делая отдых разнообразным и комфортным. „Волжские истории“ — уже серия речных гидов, в маршрут которых уже вошли Чебоксары, Волгоград, Самара, Ульяновск, Астрахань и теперь Рыбинск. Найти таблички с QR-кодами по всем гидам можно на причалах этих городов, а также на прогулочных теплоходах. Помимо речного аудиогида по Волге в Рыбинске рязанцы могут также бесплатно путешествовать с аудиогидом „В гостях у серой цапли“ на Плещеевом озере». Учитывая, что рязанцы приезжают в регион в среднем на три дня, поддерживая тренд на короткие поездки, подобные аудиогиды — очень актуальной формат", — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Перед началом экскурсии нужно скачать приложение МТС Live на свой смартфон и в разделе «онлайн» найти аудиогид «Волжские истории: Рыбинск». Либо отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной таблички, установленной на речном вокзале в Рыбинске. Для удобства можно заранее полностью загрузить экскурсию на свое устройство.