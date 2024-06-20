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Депутаты гордумы обеспокоились сроком завершения работ в Нижнем городском парке
Представитель администрации заявил, что в Нижнем городском парке выполнено 60% работ.

В четверг, 20 июня, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутат гордумы Александр Сидоров обеспокоился сроком завершения работ в Нижнем городском парке. На обсуждении побывал корреспондент РЗН. инфо.

Представитель администрации заявил, что в Нижнем городском парке выполнено 60% работ.

«Я смотрю по сумме перечисления денег. Сделали оплату за первый этап. Но по выполнению всего лишь 60 процентов. Там [в Нижнем парке] работают, насколько я понимаю, две организации. У нас идет опять задержка. Я хочу, чтобы Нижний парк был сделан не так, как Верхний», — сказал Сидоров.

Депутаты решили на следующей неделе встретиться с подрядчиком, должностным лицом и администрацией и обсудить вопрос выполнения работ по благоустройству. Они отметили, что в случае нарушений будут штрафы.

Напомним, на благоустройство первого этапа Нижнего городского сада выделили 202,6 миллиона рублей. Выполнить работы должны до 1 октября 2024 года.