Депутат гордумы Акимкина раскритиковала работу бота рязанских электросетей

Она заявила, что горожане не могут дозвониться в электросети и узнать, почему отключили свет.

В четверг, 20 июня, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры в качестве дополнительного вопроса рассмотрели проблему информирования населения Рязани об отключении электричества. На обсуждении побывал корреспондент РЗН. инфо.

Депутат гордумы Елена Акимкина заявила, что жители не могут дозвониться в электросети и узнать, почему отключили свет. На звонки отвечает бот. Из-за этого рязанцы звонили ей и спрашивали, почему в Канищеве почти сутки нет электричества.

Она добавила, что пыталась сама дозвониться в электросети. Ожидала Акимкина соединения 27 минут, но оператор ей так и не ответил.

«К сожалению, улиц, которые дублируются с адресами города, но расположены в поселке Канищево, у бота [в списке] нет. Жители не могут подать заявку через него о том, что у них на улице отсутствует электричество. Замкнутый круг», — сказала она, добавив, что люди остаются в неведении.

Депутат гордумы Галина Трушина согласилась с высказываниями Акимкиной и заявила, что дозвониться до экстренных служб города невозможно.

«К сожалению, наши жители в данной ситуации, кроме как депутатам, никому дозвониться не могут в этом городе», — сказала Трушина.

Акимкина предложила информировать жителей о том, почему отключили свет, ведутся ли ремонтные работы и когда восстановят электроснабжение.

Депутаты вынесли проблему на рассмотрение. Они разработают вопрос информирования населения об отключении света.