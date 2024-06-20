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Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
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«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
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Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
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«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
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А что в кино? «Семейный переполох», «Три богатыря. Ни дня без подвига» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Семейный переполох» — комедия от российского режиссера Евгении Юстус, которая рассказывает историю идеальной домохозяйки, посвятившей всю свою жизнь заботе о близких. Главные роли исполнили Зоя Бербер, Владимир Гуськов и Александра Урсуляк.

Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» — сборник увлекательных историй о приключениях и подвигах трех знаменитых русских богатырей.

«Тур с Иванушками» — музыкальная комедия в жанре роуд-муви, снятая режиссером Марком Горобцом, о приключениях трех подруг, которые отправляются в путешествие под самые популярные хиты группы «Иванушки International».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».