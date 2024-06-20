А что в кино? «Семейный переполох», «Три богатыря. Ни дня без подвига» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Семейный переполох» — комедия от российского режиссера Евгении Юстус, которая рассказывает историю идеальной домохозяйки, посвятившей всю свою жизнь заботе о близких. Главные роли исполнили Зоя Бербер, Владимир Гуськов и Александра Урсуляк.
Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» — сборник увлекательных историй о приключениях и подвигах трех знаменитых русских богатырей.
«Тур с Иванушками» — музыкальная комедия в жанре роуд-муви, снятая режиссером Марком Горобцом, о приключениях трех подруг, которые отправляются в путешествие под самые популярные хиты группы «Иванушки International».
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