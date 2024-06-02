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Житель Черногорска ранил полицейского и умер по дороге в психбольницу

В воскресенье, 2 июня, житель Черногорска ранил полицейского и умер по дороге в психбольницу. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия».

Инцидент произошел на улице Розы Люксембург в Черногорске. По данным следствия, 41-летний житель Черногорска выстрелил в 24-летнего участкового, который прибыл для разбирательства по поступившему сообщению о нарушении общественного порядка.

На место происшествия прибыли полицеские и пресекли действия мужчины.

«В связи с резким ухудшением состояния здоровья, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в психиатрическую больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейского госпитализировали.

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»