В Ставропольском крае в ДТП пострадали три человека

В воскресенье, 2 июня, в Георгиевском городском округе Ставропольского края произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Авария случилась на 291 километре автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». По предварительным данным ведомства, водитель грузовой «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

Отмечается, что от удара «ГАЗель» перевернулась, а легковушка съехала в поле.

«Не исключено, что водитель грузовика мог уснуть в пути движения», — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, двое водителей и пассажир «Форд» с тяжелыми многочисленными травмами доставлены в больницу.

Проводится проверка.