Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
26°
Пнд, 03
24°
Втр, 04
23°
ЦБ USD 90.19 0.4 01/06
ЦБ EUR 97.79 0.66 01/06
Нал. USD 85.00 / 99.00 01/06 16:20
Нал. EUR 93.70 / 115.00 01/06 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
1 496
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
6 214
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
17 380
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
8 460
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ставропольском крае в ДТП пострадали три человека

В воскресенье, 2 июня, в Георгиевском городском округе Ставропольского края произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Авария случилась на 291 километре автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». По предварительным данным ведомства, водитель грузовой «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

Отмечается, что от удара «ГАЗель» перевернулась, а легковушка съехала в поле.

«Не исключено, что водитель грузовика мог уснуть в пути движения», — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, двое водителей и пассажир «Форд» с тяжелыми многочисленными травмами доставлены в больницу.

Проводится проверка.