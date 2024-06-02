В Рязанской области выпало до 21 миллиметра осадков

Атмосферные фронты североатлантического циклона, кружившего над Кольским полуостровом, внесли разнообразие в погоду Центрального округа.

В Рязанской области выпало до 21 миллиметра осадков. Об этом сообщили «Метеоновости».

Ночью в воскресенье, 2 июня, в регионе «прошел сильный дождь». В Рязанской области выпало до 21 миллиметра осадков.

Отмечается, что дождливую погоду в Центральную Россию принесли атмосферные фронты североатлантического циклона, кружившего над Кольским полуостровом.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Кроме того, жителям региона рассказали о погоде на понедельник, 3 июня.