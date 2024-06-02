В Рязани на Московском шоссе образовалась пробка

«Московское шоссе стоит минут 15 уже», — написали в посте.

В Рязани в воскресенье, 2 июня, на Московском шоссе образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

"Московское шоссе стоит минут 15 уже", — написали в посте.

Согласно сервису «Яндекс Карты», пробка оценивается в пять баллов. Движение также затруднено на улицах Октябрьской, Каширина, Первомайском проспекте, Северной окружной дороге.

Напомним, в Рязани в связи с приездом патриарха Кирилла ограничили движение транспорта.