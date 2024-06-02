В пойме Оки обнаружили новый для Рязанской области вид растений

В рязанской части поймы реки Оки нашли дикий тюльпан Биберштейна. Ранее сведения о диком растении поступали без точных координат.

В пойме Оки обнаружили новый для Рязанской области вид растений. Об этом сообщили в группе «Институт Естественных наук» во «ВКонтакте».

В рязанской части поймы реки Оки нашли дикий тюльпан Биберштейна. Отмечается, что в Московской области он растет только в окрестностях Приокско-Террасного заповедника.

Как говорится в посте, ранее сведения о диком тюльпане поступали без точных координат.

«Важную роль сыграли сведения от Андрея Воронина, Андрея Володина и от Натальи Натальской. По их наводкам в ходе экспедиций последних лет ученые РГУ имени С.А. Есенина обнаружили редкость и нанесли на карту места ее произрастания. Водорезов отыскал популяцию тюльпана в 350 цветущих растений на правобережье реки Вожи, а Бирюкова буквально на днях — в федякинской пойме Оки», — говорится в посте.

Отмечается, что в 2024 году увидеть тюльпан Биберштейна уже не получится, потому что он цветет в первой декаде мая.

«Найденные участки занимают небольшую площадь и требуют всемерной охраны, о чем планируется проинформировать Минприроды Рязанской области, а сам тюльпан внести в новое издание Красной книги Рязанской области», — заключил автор поста.

Фото: группа «Институт Естественных наук» во «ВКонтакте»