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Российские войска освободили село Уманское в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Российские войска освободили село Уманское в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, российские военные поразили бригады ВСУ и в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.

Также ВС России отразили пять контратак украинских войск в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское ДНР.

Отмечается, что потери противника на данном направлении составили свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и гаубицы.