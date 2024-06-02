Российские войска освободили село Уманское в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Российские войска освободили село Уманское в ДНР. Об этом
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, российские военные поразили бригады ВСУ и в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.
Также ВС России отразили пять контратак украинских войск в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское ДНР.
Отмечается, что потери противника на данном направлении составили свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и гаубицы.